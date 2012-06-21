Упродовж першого кварталу до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 769 мільйонів гривень. У Головному управлінні Державної фіскальної служби в області поінформували, що в січні, лютому та березні громади отримали в розпорядження на майже 163 мільйони гривень більше, ніж відповідного періоду торік. І назвали чинники, які впливають на збільшення надходжень: легальна оплата праці, офіційно зареєстрована підприємницька діяльність, прозорість ринку реалізації підакцизної продукції.
Найбільшу питому вагу серед усіх надходжень має податок на доходи фізичних осіб, якого до місцевих бюджетів надійшло майже 496 мільйонів гривень. Також суб’єкти малого підприємництва спрямували до місцевих бюджетів 142 мільйони гривень єдиного податку. З роздрібного продажу підакцизних товарів за три місяці надійшло понад 25 мільйонів гривень акцизного податку.