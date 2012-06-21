Миколаївський зоопарк, один з найкращих та найвідоміших у Європі, зробив шляхетну справу. Після того як тривалий час у ньому перебували хворі лелеки, після одужання їх відпустили на волю. Птахи полетіли, і це добрий знак. У зоопарк лелек принесли небайдужі жителі. Адже в цьому закладі не лише утримують тварин, а й допомагають тим, які потерпають від лиха. Лелекам надали ветеринарну допомогу, їх доглядали окремо, щоб вони не встигли звикнути до людей і згодом добре адаптувалися на волі. Врешті-решт після повного одужання сім білих лелек випущено у природне середовище біля села Трихати Миколаївського району. Тут їхня популяція. Птахів випустили перед початком осінньої міграції, щоб вони могли успішно приєднатися до тих, які живуть в природі.
ГАРНА НОВИНА