Південнокорейська компанія LG випустила смартфон за 300 доларів. Йдеться про модель LG Q52, яка захищена згідно з американським військовим стандартом MIL-STD-810G.
Смартфон отримав ЖК-дисплей IPS на 6,6 дюймів з роздільною здатністю HD +. Працює апарат на базі процесора MediaTek Helio P35 з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ внутрішньої пам'яті. Що стосується фотоможливостей, основна камера має чотири модулі на 48, 8, 2 і 2 Мп. Селфі-камера, врізана в екран, має дозвіл 13 Мп. Модель обладнана енергоємним акумулятором на 4000 мАг.
LG Q52 має Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC модуль і USB-C. Смартфон оцінили в 300 доларівабо 8 487 гривень.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»