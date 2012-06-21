Лідер групи «Акваріум» Борис Гребенщиков потрапив до лікарні в Санкт-Петербурзі, підтвердив РБК музикант Андрій Макаревич.
Про госпіталізацію Гребенщикова також повідомили телеканал «Санкт-Петербург» і агентство «Росбалт» з посиланням на джерело.
Друг Гребенщикова, режисер Віктор Тихомиров розповів «Комсомольській правді», що Гребенщиков вранці 3 березня потрапив в реанімацію із запаленням легенів; за іншими даними, причиною госпіталізації могли стати проблеми з серцем.
Борису Гребенщикову 64 роки. Він народився в Ленінграді; в 1972 році став одним із засновників рок-групи «Акваріум».