Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів — 14 613 292 голоси. За партію «Слуга народу» проголосували 43,16% виборців (6 307 097 голосів). Партію «Опозиційна платформа — За життя» підтримали 13,05% (1 908 087), «Батьківщина» набрала 8,18% (1 196 258), «Європейська солідарність» має прихильність 8,10% (1 184 475), «Голос» виборов 5,82% (851 669 голосів).
За стінами Верховної Ради неочікувано опинилися такі серйозні гравці, як «Радикальна партія Олега Ляшка» з 4,01% голосів, «Опозиційний блок» із 3,03%, «Українська стратегія Гройсмана» із 2,41% та ВО «Свобода» з 2,15%.
Після опрацювання всіх протоколів окружних виборчих комісій з мокрими печатками, зокрема з поміткою «уточнений», ЦВК не пізніше як на 15-й день з дня голосування встановлює підсумки виборів депутатів у загальнодержавному та одномандатних виборчих округах, про що складає відповідні протоколи. Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення підсумків виборів, повідомляє УНІАН, ЦВК офіційно оприлюднює їх у газетах «Урядовий кур`єр» та «Голос України».