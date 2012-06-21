Як виглядаєте, цей чинник часто може підказати, що відбувається з вашим організмом. Ось кілька способів розпізнавання ознак погіршення вашої життєвої сили.
Поганий стан шкіри
Аналіз стану шкіри – це найправильніший спосіб отримати загальне розуміння вашого стану здоров’я. Звичайно, деякі люди борються з такими проблемами, як вугрі, й шкіра тоді не виглядає ідеальною, але в більшості випадків її низька якість може бути сигналом, що не все гаразд.
Труднощі зі сном
Якщо погано спите вночі, це має змусити задуматися про причину цього. Занадто пізня вечеря чи великий стрес протягом дня, випили незадовго до сну каву чи занадто багато вжили кофеїну? А може, інші проблеми зі здоров’ям? Це, безперечно, варто перевірити.
Проблеми у ванній
Зверніть увагу на всі зміни фізіологічних функцій.
Губи
Проблеми зі шкірою губ можуть бути свідченням того, що з вашим тілом щось не так. Прищі або потріскана шкіра часто вказують на нестачу вітамінів.
Стан нігтів
Розсічені нігті, а також зміни та знебарвлення повинні викликати занепокоєння.
Температура стоп і рук
Холодні руки та ноги не є симптомом захворювання, але якщо ситуація повторюється часто або навіть стає нормою, це може бути ознакою серцево-судинних захворювань.
Проблеми мислення
Наш мозок і здатність розв’язувати проблеми тісно пов'язані зі здоров’ям. Якщо виникають труднощі з формулюванням власних думок, це може бути симптомом більш серйозних захворювань.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»