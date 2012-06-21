За інформацією закордонних мас-медіа, 30-річна австралійка звернулася до лікаря з вузликами під пахвами, які з'явилися впродовж двох тижнів. Медики, які обстежували пацієнтку, підозрювали лімфому. Як з’ясувалося, причиною недуги став не рак, а татуювання.
Доктор Крістіан Браянт, гематолог з королівської лікарні принца Альфреда в Сіднеї, який оглядав жінку, пояснив, що в 99% зі ста – це лімфома.
Рентгенограма вузликів, що з’явилися у жінки, вказувала на збільшення лімфатичних залоз у грудях, біля легень. Вони можуть посилюватися при різних видах раку, інфекції та запалення. Проте після резекції збільшеної залози з’ясувалося, що шишки – це не рак, а фарба для татуювання, яку жінка зробила на спині ще 15 років тому.
Як пояснив доктор Білл Стеббінс з медичного центру Університету Вандербільт, на шкірі є клітини імунної системи, які стежать за станом органу. Коли вони стикаються з пігментом, який вважають чужорідним тілом, то поглинають його та рухаються до лімфатичних залоз. У цьому випадку це тривало роками. Пігмент виявився занадто великим для засвоєння, тому й залишився стільки років.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»