Якщо ви любитель кави та напоїв з кофеїном, то закордонні видання нагадують вам випадок, який нещодавно трапився в штаті Південна Кароліна у США. Тут унаслідок вживання кількох кофеїнових напоїв через короткі проміжки часу помер юнак.
16-річний хлопчина за менше, ніж дві години випив лате, порцію експресо з молоком, велику пляшку газованої «Кока-коли», а також кілька енергетичних напоїв. За словами лікарів, він помер від зупинки серця через ймовірну аритмію, спричинену кофеїном.
Юнак був здоровим і не скаржився на біль у серці. Під час розтину не було виявлено недіагностованої ішемічної хвороби. Підліток уже вживав енергетичні напої, що містять кофеїн, але не в кількості, яку вважають шкідливою. Як стверджують лікарі,
смерть настала не через не надто велику кількість кофеїну в організмі хлопчика, а внаслідок того, що хлопець вживав напої в короткий проміжок часу.
За даними клініки Майо, вживання навіть 400 мг кофеїну на день вважають небезпечним для більшості здорових дорослих. Організм же підлітка менше, ніж за дві години отримав дозу кофеїну приблизно 472 мг. Медики закликають батьків звернути увагу на те, що п'ють їхні діти, і ставитися до кофеїну так, як до цигарок чи алкоголю.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»