Після досягнення 40 років організм змінює спосіб поводження з їжею. Аби залишатися здоровим, варто дотримуватися дієти. Крім підвищення енергії та життєвої сили, це буде добре для холестерину та артеріального тиску, а також знизить ризик раку та інших вікових порушень. Чи знаєте ви, які продукти варто їсти після четвертого десятиліття життя?

«Урядовий кур’єр» скористався порадами лікарів і дієтологів і підібрав продукти, які потрібно вживати в раціон після 40 років.

Жирна риба

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Учені зауважили, що люди, які регулярно споживають жирну рибу, як-от лосось, скумбрію та сардини, рідше мають інфаркти та інсульти. Крім вітаміну D і білків, жирна риба також є багатим джерелом корисних для здоров'я жирних кислот Омега-3. Дієтологи рекомендують їсти щонайменше дві порції риби на тиждень.

Броколі

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Це хороше джерело клітковини, фолієвої кислоти, вітамінів С і А, кальцію. Вони можуть підтримувати багато функцій організму, а також знижувати рівень холестерину. Більше того, дані Всесвітнього фонду досліджень раку щодо профілактики раку показують, що деякі сполуки в овочах без крохмалю, наприклад, броколі, можуть покращити здатність організму гальмувати ріст ракових клітин.

Батат

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Солодка картопля – одна з найбільш здорових продуктів у світі, вона обов'язково має бути у вашому раціоні. Батат має антиоксиданти, які прикметні протизапальними властивостями та регулюють рівень цукру в крові. Завдяки цьому солодка картопля корисна в боротьбі з такими захворюваннями, як діабет і рак.

Соя

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Вона – недороге джерело рослинних білків і жирних кислот Омега-3. Вчені виявили, що соя корисна для запобігання серцево-судинним захворюванням, раку та остеопорозу. Вона також не містить холестерину й корисна для жінок з менопаузовими та менструальними симптомами.

Чорниця

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Ця ягода – малокалорійна й містять багато поживних речовин, як-от вітаміни К і С, клітковина та антиоксиданти. Дослідження показали, що вживання в їжу чорниці може допомогти зменшити ризик серцевих захворювань, а також покращити пам’ять.

Листова капуста

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Її знаємо ще як кале. Це – «король зелені», що має низьку калорійність, високий вміст клітковини й нуль жиру. Це прекрасне джерело заліза, кальцію та вітамінів К і С. Капуста також наповнена альфа-ліпоєвою кислотою (ALA), дослідження антиоксидантів пов’язане зі зниженим ризиком діабету та інсульту.

Вишня

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Вишні наповнені антиоксидантами, які надають їм протизапальні властивості. Вони є добрим джерелом вітаміну С і клітковини, а також можуть запобігти пошкодженню м’язів. На думку дослідників Мічиганського університету, вишня також може позитивно впливати на здоров’я серця.

Морква

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Наповнена поживними речовинами та фітохімікатами, які мають велику користь для здоров'я. Крім поліпшення зору, вживання цих овочів регулярно може допомогти боротися з деякими видами раку. Для якнайбільшої користі дієтологи рекомендують, аби у вашому раціоні була органічна морква, яка не забруднена пестицидами та іншими хімічними речовинами.

Мигдаль

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Багатий на білок і клітковину. Мигдаль – це здоровий спосіб збільшити енергію між прийомами їжі. Дослідження свідчать, що ці дієтичні горіхи корисні для серця, а також допомагають у схудненні та зниженні артеріального тиску.

Авокадо

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Це – чудовий продукт, який забезпечує клітковину, фолієву кислоту, калій, вітамін Е і магній. Маслиновий зелений плід поживний і має деякі переваги для здоров'я. Дослідження показали, що смачні, корисні мононенасичені жири в авокадо є корисними для зниження рівня холестерину.

Помідори

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Відомо, що помідори багаті на антиоксиданти та вітаміни А, С і Е. Томати також можна активно додавати до раціону. Лікопен, що міститься в помідорах, також допомагає запобігти багатьом хронічним захворюванням, у тому числі діабету, серцевим захворюванням і раку.

Куркума

Куркума має багато переваг, що робить її чудовим вибором дієти для людей, які старші 40 років. Дослідження показали, що ця приправа має протизапальну, протиракову, протидіабетичну дію та знижує рівень холестерину. Крім того, куркума корисна для людей, які нездужають чи у стані депресії.

Олег КИЧУРА

для «Урядового кур’єра»