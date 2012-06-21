Серпень ще тішить сонячними ваннами. Науковці ж Каролінського інституту та Лундського університету (Швеція) з’ясували, проводячи дослідження, що загальна смертність жінок обернено пропорційна впливу сонячних променів. Смертність серед жінок, які уникали сонця, була майже вдвічі більшою, ніж серед тих, хто найбільше засмагає. Занадто обмежувальні рекомендації в країнах з низьким сонячним світлом можуть бути шкідливими, пишуть дослідники.
Експеримент упродовж 20 років охопив 30 тисяч жінок різного віку. Пані, які використовували сонячне світло в помірній формі, не мали вираженого ризику розвитку меланоми.
Науковці з’ясували, що курці з групи, яка найбільше піддавалася впливу сонця, наражалися на значніший ризик, ніж ті, хто не палить, та які уникали впливу сонячних променів. Вважають, що це може бути результатом кращого забезпечення організму вітаміном D3 від УФБ-променів, яка є найкращою формою вітаміну D, інших впливів УФ-променів, таких, як вироблення ендорфіну або впливу на активність оксиду азоту, присутнього в шкірі, чи є наслідком деяких ще не виміряних чинників.
Американське ендокринне товариство та відповідні вказівки для Центральної Європи встановили поріг вітаміну D 30 нанограмів на мілілітр (нг/мл) як мінімальну концентрацію 25 (OH) D, що забезпечує користь для здоров'я. Епідеміологічні дані засвідчують: у 90% населення принаймні нестача вітаміну D вимірюється <30 нг/мл 25OHD, а 60 % мають серйозний дефіцит – <20 нг/мл.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»