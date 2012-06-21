За дорученням міністра Ігоря Жданова Мінмолодьспорту звернулося до Національної поліції України з проханням розпочати розслідування за виявиленими фактами підробки тренерських сертифікатів та відкрити відповідне кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Ігор Жданов та виклав фото липових документів.
«Натуральне та цинічне шахрайство. Подібні школи фітнесу й «тренерські курси» вводять в оману сотні людей, видаючи липові сертифікати за «підвищення кваліфікації». Звичайно, все це робиться не безкоштовно, курси вартують грошей», — написав він.
Міністр наголошує: по-перше, вже давно не існує такого органу виконавчої влади, як Міністерство у справах сім'ї молоді та спорту. В Україні функціонує Міністерство молоді та спорту. Всі накази та інші акти видаються юридичною особою саме з такою назвою. Усі нормативно-правові акти стосовно ліцензування у спортивній сфері, видані Міністерством у справах сім'ї молоді та спорту, втратили чинність.
По-друге, згідно з Положенням про Міністерство молоді та спорту України, затвердженим КМУ від 02.07.2014 р. відповідно до своїх повноважень міністерство не здійснює ліцензування діяльності у спортивній сфері. Тому всі такі сертифікати з посиланням на ліцензію Міністерства за новою, чи старою назвою — є чистою підробкою. Вони не мають жодної цінності чи юридичної сили.