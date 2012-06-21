Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Жителів села Смільчинці Лисянського району на Черкащині «тероризують» лисиці. Руді розбишаки все частіше нападають на курей, качок та іншу птицю. Як зазначають у сільській раді, раніше подібні випадки траплялися, але не такі масові, як нині. Очевидно, у звірів нині обмаль корму, тому й біжать на село. І не тільки. Їх бачили навіть у районному центрі, де намагалися вполювати курку.

Подібне спостерігали і в селі Лісове Тальнівського району. У місцевому товаристві мисливців та рибалок вважають, що причиною нашестя лисиць стала та обставина, що нині сільгоспвиробники масово труять на полях мишей, які для цих звірів є основним кормом. Оскільки ж їжі істотно поменшало, руді й намагаються компенсувати нестачу у селах.

Селяни від таких лисичих «рейдів» далеко не в захваті. Хоч, на щастя, руді на людей не нападають, але проблематично стало тримати домашню птицю. Доводиться робити міцні загорожі, бо інакше від лисів не врятуватися. Та й про випадки сказу в лисиць селяни чули багато разів.

Щороку в Україні мисливці відстрілюють близько 60 тисяч лисиць, але їхня популяція, кажуть фахівці, нині перевищує межу.