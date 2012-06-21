У вересні виповнюється 70 років з дня утворення Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства.
З нагоди ювілейної дати в місті Тростянці відкрили обласний музей лісу, в якому зібрано й узагальнено різнобічну інформацію про історію лісової справи на Сумщині. Відвідувачі закладу матимуть змогу ознайомитися з розмаїтим багатством лісів краю, його флорою і фауною, поринути у таємничий світ дерев.
У тому, що саме Тростянець став базою для музею, — значна заслуга місцевого колективу на чолі з Віктором Зубком. Тростянецькі лісівники задають економічний тон у роботі, слугують прикладом для інших підрозділів.
Як повідомив начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець, до лісового ювілею колектив підходить з високими виробничими та соціальними показниками. Сумське обласне управління посідає провідні місця серед споріднених підрозділів України.
Радість музейних урочистостей розділили і юні помічники зі шкільного лісництва «Нескучанське» міської школи №2 на чолі з учителькою Катериною Солохою. Вони не тільки провели першу екскурсію в музеї і відвідали урок у Лісовій школі, а й узяли участь у висадженні дерев у новому дендропарку, який заклали з нагоди 70-річчя управління.