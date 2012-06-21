В аеропорту Пьєштяни в Словаччині пройшли випробування літаючого автомобіля AirCar, створеного місцевими винахідниками.

За словами розробників, машина трансформується в літальний апарат за три хвилини. На опублікованих кадрах тестового польоту видно, як футуристичний транспортний засіб рухається по злітній смузі, зупиняється, щоб розгорнути крила, потім розганяється і піднімається в повітря.

Під час випробувань AirCar виконав два зльоту і дві посадки, пролетівши в повітрі майже 460 метрів. Всього ж дальність польоту автомобіля-літака – 990 метрів.

Двомісний автомобіль важить трохи менше однієї тонни і може підняти в повітря 200 кілограмів вантажу. Оснащена машина двигуном 1,6 літра потужністю 140 кінських сил, для зльоту потрібна рівна дорога довжиною не менше 300 метрів. Максимальна швидкість польоту досягає 200 кілометрів на годину.

Випробуваний зразок, відзначили творці літаючого авто, є п'ятим прототипом, в якому враховані недоліки попередніх версій. Передбачається, що машина може використовуватися для особистих потреб власників або ж в якості комерційного таксі. Розробники запевняють, що керувати їх дітищем може будь-яка людина, що не має навичок пілота, їй не потрібна додаткова спеціальна підготовка.

Вартість автомобіля поки не розголошується. Винахідникам належить провести ще кілька передбачених законом випробувань, вони впевнені, що почати продаж AirCar зможуть вже з наступного року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»