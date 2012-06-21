Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Боротьбі за Україну, її незалежність присвячено велику виставку, яку 20 серпня відкрито у «Народному музеї літератури Закарпаття» – філії обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Починаючи від 20-х років попереднього століття й донині, ця тема не переставала хвилювати літераторів краю, тож і назва виставки символічна – «У незалежності Вкраїни – їх слово і життя».
«Цьогоріч у історії Закарпаття зійшлися багато пам’ятних дат. Вже відзначили 80-ту річницю Карпатської України та 145 років із дня народження її президента Августина Волошина, невдовзі відзначимо 75-річчя визволення України від нацистських загарбників, а також 75-у річницю від першого з’їзду народних комітетів, на якому прийняли маніфест про возз’єднання Закарпаття з Україною. Тож літераторам хотілося показати, як ці етапи створення Української Держави знайшли відбиток у письменницькій творчості», – сказав на відкритті заступник голови Закарпатської організації НСПУ, поет Василь Густі.
На стендах представлені дослідження та спогади закарпатських істориків, мемуаристів про Карпатську Україну як явище. Це – праці Маріана Токаря, Миколи Вегеша, Сергія Федаки, спогади учасників подій 1939-го року. Представлені збірники документів, а також значний фактичний матеріал, який окремим томом видав Станіслав Аржевітін.
Шанобливо представлені і літератори, котрі оспівували Карпатську Україну в часи другої світової та в перші повоєнні роки. Серед авторів художніх творів – Августин Волошин, який був також талановитим прозаїком і публіцистом, Зореслав, Василь Гренджа-Донський, Андрій Патрус-Карпатський, Іван Ірлявський, МихайлоТомчаній, Юлій Боршош-Кум’ятський, Юрій Станинець, Олександр Сливка та інші.
Почесне місце знайшли й напрацювання літераторів пізнішого періоду – Івана Чендея, Петра Скунця, Юрія Керекеша, Дмитра Креміня, а в новітні часи –Василя Густі, Василя Кузана, Василя Кухти, Петра Ходанича, Івана Козака. Альманахи, антології, літературні видання для різних категорій читачів – усе це створює панорамне полотно причетності закарпатської художньої літератури, дослідників історії до творення української незалежності.
Щоб якомога більше людей ознайомилося з цим вернісажем, виставка не завершить свою роботу в найближчі дня. Навпаки, її організатори планують протримати її аж до листопада. «Це для того, щоб сюди завітали учні шкіл Ужгорода, навіть інших міст, районів, та щоб наочно побачили, якою непростою була дорога до незалежності України», – додав поет Василь Густі.
Підтримав ідею «довгожительства» виставки заступник міського голови Ужгорода Олександр Білак. На його переконання, молоді буде корисно ознайомитися з важливими матеріалами та художніми творами про Карпатську Україну та шлях, пройдений краєм до незалежності сучасної держави українців.