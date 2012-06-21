Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Літо важко уявити без запаху гарячого варення, яке саме варять господині із ягід та фруктів свіжого врожаю. Смачні запахи потрапили навіть за стіни слідчого ізолятора у Бахмуті, звідки одна із утриманих там жінок передала на волю прохання передати їй згадані солодкі ласощі. Виконуючи побажання, 42-річна місцева жителька принесла до СІЗО продуктову посилку, проте під час перевірки з’ясувалося, що варення приготували не тільки із дарів саду та городу. Бо у ємкості із ним правоохоронці виявили ще й дивну «начинку» – згорток із наркотичними речовинами.
Звісно, жінка тепер намагається переконати слідчих, що нічого не знала про заборонений вміст передачі, яку буцімто попросили віднести друзі затриманої. Як повідомили у ГУ Національної поліції України в Донецькій області, досудове розслідування триває, за фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст.309 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».
Фігурантами цієї ж статті карного кодексу нещодавно стали ще кілька мешканців Донеччини – «наркоаграрії». Тобто ті персони, які на своїх городах та присадибних ділянках ретельно дбали про майбутній врожай наркотичних речовин.
Приміром, під час проведення оперативно-профілактичної операції «Мак» співробітники Приморського відділення поліції Маріуполя виявили на території домоволодіння 28-річного місцевого жителя майже 300 кущів конопель та снопи вже пожатих і висушених цих же рослин. Схожими ударними темпами трудився на наркотичній плантації і 46-річний мешканець села Щурове Лиманського району, який доглядав 270 кущів конопель. Не дуже відстав і 68-річний городник з села Красна Поляна Великоновосілківського району, доглядаючи і поливаючи 240 кущів рослин із вмістом наркотичних речовин.
Слідство продовжується, а всім підозрюваним «наркоаграріям»-ударникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років.