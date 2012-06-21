Перебуваючи з робочим візитом у Литовській Республіці, голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз зустрівся з міністром охорони здоров’я Литви Ауреліюсом Веригою. Спільними проблемами Луганщини і балтійської країни є відтік кадрів, складність утримати лікаря у сільській місцевості, особливо у прифронтових районах.
«Оскільки мережа лікувальних закладів та система охорони здоров’я області зруйновані війною, міжнародний досвід реформування медицини набуває для регіону особливої ваги. Ми будемо відстоювати пілотний проект розвитку охорони здоров’я області з урахуванням кращих світових практик», – зазначив Юрій Гарбуз.
Литовська Республіка має одну з найкращих моделей страхової медицини, впроваджену у 2007 році. Система передбачає відрахування на медичні послуги у розмірі 9 % від мінімальної заробітної плати, або 34 євро. За соціально незахищених громадян платить держава. Діє принцип «кожен платить за можливістю, отримує за потребою».
Міністерство охорони здоров’я Литовської Республіки активно працює над збільшенням кількості та якісною підготовкою сімейних лікарів.
За підсумками зустрічі, Юрій Гарбуз та Ауреліюс Верига домовилися про організацію візитів медиків з Луганщини для кращого ознайомлення з роботою литовських колег.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»