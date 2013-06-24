Під час Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025) у Римі, Міністерство закордонних справ Литви, Міністерство економіки України та Міністерство юстиції України підписали Меморандум про розширення програми «Create Ukraine». Програма має на меті повернути молодих українських фахівців з-за кордону. «Create Ukraine» розроблена за зразком успішної литовської ініціативи повернення талантів «Create Lithuania», яка успішно зміцнює литовські інституції вже понад десять років.

Тристороння угода підтверджує зобов'язання Литви сприяти розвитку наступного покоління лідерів державного сектору України. Вона передбачає підтримку повернення талановитої молоді з-за кордону для роботи у ключових установах, відповідальних за відновлення, реформи та європейську інтеграцію України.

«Ми відкриваємо другу хвилю Create Ukraine, щоб залучити ще більше молодих професіоналів до трансформації державного управління. Минулого року 10 талановитих учасників уже приєдналися до нашої команди в Мінекономіки — і довели: нові ідеї, світовий досвід і віра в Україну можуть змінювати інституції. Цього року до програми долучаються інші міністерства. Україна чекає на тих, хто хоче повертатись і будувати її майбутнє», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Україні як ніколи потрібні її найсвітліші уми. Ця програма створює структурований шлях для молодих фахівців за кордоном повернутися, стати лідерами, служити та формувати європейське майбутнє. Для Литви – це честь бути поруч із ними не лише як донор, а як партнер у трансформації», зазначив Кястутіс Будріс, Міністр закордонних справ Литви.

Відкритий конкурс для української молоді: прийом заявок розпочато

Ключовою подією, що супроводжує сьогоднішнє підписання, є відкритий конкурс для українських фахівців з усього світу, які бажають долучитися до програми «Create Ukraine». Подати заявку можна через вебсайт Київської школи економіки до 10 вересня.

Українців з міжнародною освітою або досвідом роботи закордоном запрошують подавати заявки для роботи в таких державних установах, як Кабінет Міністрів, Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство юстиції, Міністерство інфраструктури, Офіс Віцепрем’єр-міністра з питань європейської інтеграції та Офіс Президента. До програми долучиться 25 учасників задля формування стратегічних державних реформ, отримуючи при цьому наставництво та широкі можливості професійного розвитку.

За даними Міжнародної організації праці, понад 1,3 мільйона українців з вищою освітою наразі проживають за кордоном. Багато з них прагнуть повернутися та працювати в Україні, попри ризики війни. Програма «Create Ukraine» надає їм структурований, ефективний шлях для цього.

«Залучення молодих фахівців до державної служби є вкрай необхідним, особливо на шляху України до інтеграції в ЄС. Мотивована та кваліфікована молодь може значно посилити інституційну спроможність країни. Ініціатива «Create Ukraine» надає можливість талановитим українцям з міжнародним досвідом долучитися до побудови сильної та успішної країни — та допомогти реалізувати нашу спільну європейську мрію», — підкреслила Ольга Стефанішина, Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністр юстиції.

«Create Ukraine» була започаткована як пілотний проєкт у Міністерстві економіки України за підтримки МЗС Литви, в рамках програми Євросоюзу EU4Youth. Тепер ініціатива розпочинає другу фазу з додатковою підтримкою від Литви в розмірі 1 мільйон євро. Меморандум визначає трирічну співпрацю, яка включатиме: залучення фахівців до роботи в українських державних установах; постійні механізми зворотного зв'язку та моніторингу; координацію через керівну раду високого рівня та оперативну робочу групу; залучення інших донорів та зацікавлених сторін.

Програма реалізується Литовським Central Project Management Agency у партнерстві з KSE Foundation та Міністерством економіки України, за підтримки Міністерства закордонних справ Литви та у тісній співпраці з Урядом України.

Джерело: Міністерство економіки