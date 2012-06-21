Ліверпуль вчетверте виграв Суперкубок УЄФА в клубній історії. У фіналі проти «Челсі» команда перемогла в Стамбулі по пенальті з рахунком 5: 4. У кінці основного часу збереглася нічия після голів Олів'є Жиру (36) «Челсі» та Садіо Мане (48) «Ліверпуль». Нічийний рахунок зберігся і після додаткового часу, спочатку Мане, забиває другий гол і виводить «Ліверпуль» вперед (95-й), а через 6 хвилин гравець «Челсі» Йоргіньо зрівнює рахунок по пенальті (101).
Для «Ліверпуля» це був перший титул нового сезону. Десять днів тому «червоні» програли по пенальті у фіналі Суперкубку Англії «Манчестер-сіті» . Цього разу все пішло краще – і це було пов’язано і з воротарем Адріаном.
Ліверпуль - Челсі 2: 2 (0: 1, 1: 1) після додаткового часу та 5: 4 після пенальті
0: 1 Жиро (36),
1: 1 Мане (48.)
2: 1 Мане (95.) 2
2: 2 Йорхіньо (101., пенальті)
Штрафні санкції:
1: 0 Роберто Фірміно
1: 1 Йорхіньо
2: 1 Фабінхо
2: 2 Барклі
3: 2 Орігі
3: 3 Гора
4: 3 Олександр-Арнольд
4: 4 Емерсон
5: 4 Салах
"Ліверпуль": Адріан - Гомес, Матіп, Ван Дейк, Робертсон (91-й Олександр Арнольд) - Хендерсон, Фабінью, Мілнер (64-й Віджналум) - Окслейд-Чемберлен (46-й Роберто Фірміно), Салах, Мане (103-й Орігі)
ФК "Челсі":Кепа - Азпілікуета, Крістенсен (85-й Томорі), Зума, Емерсон - Йоргіньо, Канте, Ковачич - Педро, Жиру (74-й Авраам), Пулісіч (74-я гора)
Арбітр: Фраппарт
Жовті картки: Хендерсон, Олександр-Арнольд / Апіпілікуэта
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»