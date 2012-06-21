Вінницькі правоохоронці в прикордонному Могилів-Подільському районі зупинили автомобіль, яким керував житель Тернопільської області. У багажному відділенні вони виявили 32 поліетиленові бочки (ємністю 220 літрів кожна), заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Задля встановлення місця завантаження автомобіля невідкладно було проведено обшук на території одного з колишніх підприємств, що розташоване поблизу річки Дністер. Тут правоохоронці виявили та вилучили 8 поліетиленових бочок (ємністю 10 тисяч літрів), з’єднаних між собою, із залишками рідини з характерним запахом спирту.
А напередодні, як повідомляє прес-служба прокуратури області, в одному з відділень кур’єрської служби доставки в місті Вінниці було виявлено та вилучено алкогольні напої (коньяки, віскі та бренді відомих іноземних марок з явними ознаками підробки) у кількості 235 ящиків, а також 3 полімерні бочки ємністю 220 літрів, заповнені рідиною з характерним запахом спирту.