Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах обласної комплексної програми розвитку фізкультури й спорту на території Лохвицької, що на Полтавщині, гімназії №1, де освіту здобувають майже 800 дітей, відкрили новий сучасний багатофункціональний спортивний майданчик для занять волейболом, баскетболом, футболом та іншими рухомими іграми з м’ячем.
Майданчик має поліуретанове покриття, надійно огороджений, просторий, тож займатися на ньому спортом саме задоволення. Й цією можливістю обов’язково скористаються не тільки діти, а й усі, хто захоче. Спорудили його на умовах співфінансування коштом міського та обласного бюджетів. Ціна будівництва об’єкта — майже 2,5 мільйона гривень. Тепер у Лохвиці функціонуватимуть два таких майданчики, а загалом у місті чотири сучасних спортивних об’єкти. І це тільки початок розбудови спортивної інфраструктури Лохвицької громади, у планах її лідерів — до кінця року відкрити у місті ще два спортмайданчики.
По Полтавській області в межах вищезазначеної програми за цей період часу повинні збудувати 10 мультифункціональних спортмайданчиків. Наступне врочисте відкриття відбудеться у Решетилівці, де об’єкт давно готовий, залишилося тільки зібрати людей та перерізати кольорову стрічку.