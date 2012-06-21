У Міністерстві охорони здоров’я виступають проти введення повного локдауну в країні через поширення коронавірусу. Як передає УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. «На мою думку, виходячи з різних чинників у нашій країні, в тому числі економічних, повного локдауну ми повинні максимально уникати», — сказав він.

У Всесвітній організації охорони здоров’я також вважають, що запровадження жорсткого карантину — крайній захід. Передовсім загальнонаціональний карантин має давати країнам час, щоб посилити свої системи охорони здоров’я та поліпшити відстеження контактів для швидшого виявлення та викорінення нових випадків інфікування. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європі Ханс Клюге, повідомляє AП. Щоправда, за його словами, більшість країн, які запроваджували локдаун у березні, досягти цих цілей не змогли. Запровадження локдауну завдає сильної шкоди економіці, психічному здоров’ю людей та збільшує масштаб домашнього насильства. «Через це ми розглядаємо національний локдаун як крайній захід», — наголосив посадовець.