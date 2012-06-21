Українець Василь Ломаченко отримав свою 14-ю перемогу на професійному ринзі та виграв чемпіонський пояс за версією WBC у легкій вазі.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр».
У суботу, 31 серпня, в Лондоні на O2 Arena пройшов бій між володарем чемпіонських поясів за версіями WBA і WBO у легкій вазі українцем Василем Ломаченко (14 перемог, 10 з них – нокаутом, 1 поразка) і обов'язковим претендентом на вакантний титул WBC британцем Люком Кемпбеллом (20 перемог, 16 з них – нокаутом, 3 поразки).
Повне відео бою:
Британець, хоч і вважався явним аутсайдером, продемонстрував непоганий бокс, і шанувальникам Ломаченко в всьому світы довелося неабияк похвилюватися впродовж поєдинку. Кемпбелл намагався не відсиджуватися в обороні, але, коли Ломаченко скорочував дистанцію і діставав Люка своїми ударами, британцеві доводилося несолодко. Кілька разів після серій ударів від українця Люк був на межі нокдауну (один раз, в 11 раунді, він все ж виявився в ньому, опустившись на коліно), але все-таки вистояв до кінця бою. Втім, розуміючи, що за очками він явно поступився, британець відразу ж на рингу привітав Василя із заслуженою перемогою.