Ірландський лоукостер Ryanаir розпочав розпродаж авіаквитків на Великдень на всі авіарейси. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
Ціна на більшість популярних напрямків стартує від 9,2 євро, але можна знайти квитки і за 3,5 євро.
Найдешевші квитки на європейські рейси можна придбати на квітень. Наприклад, за 2 євро можна полетіти з Гданська в Осло.
Авіаквитки з України можна купити тільки на осінь. Наприклад, найдешевший квиток з Києва до Варшави коштує 9,99 євро, до Лондона або Стокгольма — 19,99 євро, до Вільнюса — 26,51 євро, до Барселони — 32,63 євро.
Нагадаємо, Ryanair першою в Європі застосувала концепцію Low Cost (бюджетних перевезень, без надмірностей), що дозволило їй за 10 років перетворитися з маленької регіональної авіакомпанії Ірландії на другу в світі і найбільшу на континенті бюджетну авіакомпанію з парком у 360 літаків. Літаки компанії щорічно обслуговують понад 100 мільйонів пасажирів.