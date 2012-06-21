У Рубіжному започаткували онлайн-трансляцію міських камер спостереження. Як повідомляє сайт міської ради, онлайн-трансляція здійснюється в тестовому режимі з автоматичним перемиканням кожні 20 секунд. Тож тепер у всіх охочих є змога в онлайн-режимі спостерігати за роботою камер відеоспостереження в межах реалізації проекту «Безпечне місто».
Загалом в області на програму «Безпечне місто» цього року буде надано понад 27 мільйонів гривень.
«Під час бойових дій, коли на підконтрольну українській владі територію Луганщини може потрапити озброєння, ДРГ, завдяки правоохоронцям ситуація в області керована, а органи влади виконують свої обов’язки в містах і районах», — підкреслив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.
За його словами, торік з обласного бюджету на розвиток правоохоронної галузі спрямовано майже 29 мільйонів гривень: відремонтовано кілька приміщень, придбано спеціалізований автомобільний транспорт, вирішено інші поточні питання. Тепер планують створити комплексну систему безпеки «Безпечне місто».
За повідомленням заступника начальника Головного управління Національної поліції в Луганській області Юрія Слухаєнка, гарантування громадської безпеки й порядку залишається однією з базових потреб населення. Система відеоспостереження надасть змогу швидко відстежити й проаналізувати поточну ситуацію, а також використовувати цю інформацію в розслідуванні та під час прийняття відповідних рішень.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»