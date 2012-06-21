Під час серпневої педагогічної конференції визначено пріоритети розвитку освіти в області. Учасники обласної конференції говорили про реформування освітньої галузі, виклики, які постають перед педагогами, і пропонували сучасні розв’язання проблем. Серед важливих завдань називають прагнення зупинити відтік молоді з Луганщини. Пролунала пропозиція розробити дорожню карту заходів, спрямованих на розвиток вищої освіти в регіоні, щоб університети й коледжі мали належні умови для проведення вступної кампанії й процесу навчання, а випускники вишів були забезпечені перспективною роботою на підприємствах області й житлом.
Саме таку пропозицію подав голова Луганської ОДА, недавно ректор Луганського державного університету внутрiшнiх справ імені Е.О. Дідоренка Віталій Комарницький.
«У вересні збираю раду ректорів закладів вищої освіти із залученням широкого кола роботодавців з визначенням найбільш актуальних професій для нашого регіону», — сказав очільник області.
Нагальне питання для системи освіти області — ліквідація черг у заклади дошкільної освіти. І хоч фахівці з обласного департаменту освіти запевняють, що «у цьому році було створено 390 додаткових місць», а до новорічних свят їх буде ще 440, цю роботу потрібно продовжувати. Необхідні умови є: цього року область отримала майже вдвічі більший обсяг освітньої субвенції. Є підстави для забезпечення системи освіти необхідною інфраструктурою. Керівники міст і районів, селищних рад мають взяти під особистий контроль своєчасне використання коштів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»