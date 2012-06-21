100 мільйонів доларів до 2025 року буде спрямовано для реалізації проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження» (так зване 3 «В»). Проєкт має на меті зростання економічних можливостей, згуртованості та приєднання до життя країни громад, що постраждали внаслідок агресії РФ, шляхом залучення інвестицій в місцеву інфраструктуру на підконтрольній Україні території Луганщини.

«Дуже важливо, що копітку роботу над підготовкою проєкту виконали спільно представники Світового банку і Луганської ОДА», — наголосив перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський, який очолював на переговорах урядову делегацію України. Оскільки офіційні переговори щодо залучення коштів для реалізації проєкту «3 «В» між українською урядовою делегацією та представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку відбулись успішно, то за підсумками зустрічі сторони досягли згоди щодо тексту угоди й фіналізували переговори. Наступним етапом стане підписання віцепрем’єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим угоди про позику.