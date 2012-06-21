Голова Луганської організації Асоціації осіб з інвалідністю Микола Надулічний працював на семінарі з питань організації підготовки та забезпечення участі збірної команди України в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених» у 2018 році.
«Мав змогу познайомитися з мужньою людиною — Вадимом Свириденком. Його історія розпочалася влітку 2014 року. Вадима було мобілізовано як військового медика. У боях під Дебальцевим він зазнав поранень. Єдиний зі своєї бригади, хто вижив. Був у полоні. Передали українській стороні з обмороженням. Втратив кисті обох рук і стопи ніг, але не втратив надії жити. Після тривалого лікування та реабілітації, маючи протези замість кінцівок, став призером у 41-му марафоні у Вашингтоні, пробігши 10 кілометрів. У вересні 2017 на «Іграх нескорених» у Торонто здобув бронзову нагороду в змаганнях з веслування на тренажерах. Наполегливою працею надихає нас не втрачати надію, йти вперед, підкорювати нові вершини, долати труднощі, не зупинятися на шляху до мрії», — написав Микола Надулічний.
Він закликав військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм, поранень під час виконання бойових завдань, узяти участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених», які у жовтні відбудуться у Сіднеї. Організатори наголошують, що подати заявку можуть навіть ті, хто ніколи не займався професійним спортом. Українська збірна братиме участь у шістьох змагальних дисциплінах: пауерліфтингу, стрільбі з лука, атлетиці, велоспорті на шосе, плаванні, веслуванні на тренажерах.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»