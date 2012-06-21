У краї розпочато публічні діалоги за результатами дослідження «Позиціонування області в контексті реалізації Стратегії розвитку Луганщини до 2020 року», що було проведено за підтримки ПРООН. Серед нагальних проблем регіону — погана логістика і низька згуртованість громад щодо розв’язання місцевих проблем.
«Нині Луганщина не має символів, брендів, які б асоціювалися саме з нею. Тому за підтримки ПРООН проведено дослідження потреб ідентифікації Луганської області, в якому взяли участь 1200 респондентів», — повідомила радник ПРООН з питань примирення та соціальної єдності Ганна Борова.
Як виявилося, усталені асоціації з Луганською областю в опитуваних викликають: байбак — серед тварин, сосна та соняшник — серед рослин, найголовніша потреба жителів — поліпшення якості медичного обслуговування і підвищення особистої безпеки громадян. У представників інших регіонів мотив побувати в Луганській області єдиний: «побачити на власні очі».
До позитивних тенденцій, які виявило дослідження, належить те, що велика кількість місцевих жителів не хочуть залишати область. Дослідження зафіксувало риси привабливості краю, зокрема інвестиційні. Тож наступним кроком спільної роботи ПРООН та облдержадміністрації має стати розроблення комунікативної стратегії для просування економічного потенціалу Луганщини.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»