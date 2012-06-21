Стан дерев’яних конструкцій, що формують міст поблизу КПВВ у Станиці Луганській може загрожувати життю людей, що його перетинають. До такого висновку прийшла заступник глави СММ ОБСЄ в Україні Алешка Сімкіч, яка днями відвідала Луганщину, передає прес-служба Місії.
Алешка Сімкіч, як йдеться в повідомленні, перейшла через міст та побачила жахливі умови, з якими щоденно при перетині лінії розмежування стикаються понад шість тисяч осіб. За словами Алешки Сімкіч, забезпечення доступу до отримання соціальних виплат громадян України, що перетинають лінію розмежування, має бути першочерговим завданням органів влади. Тож серед нагальних питань облаштування додаткових пунктів перетину лінії розмежування.
Тимчасові дерев’яні конструкції, що з’єднують зламаний міст, були відремонтовані в грудні 2017 року. СММ ОБСЄ сприяла проведенню цих робіт і здійснювала відповідний моніторинг.
Як зазначено у повідомленні прес-служби Місії, з часу ремонту стан конструкцій істотно погіршився, і разом із мінливими погодними умовами, це знову призвело до того, що перетинати міст надзвичайно небезпечно. Особливо це стосується людей похилого віку та людей з інвалідністю, багато з яких регулярно здійснюють подібні поїздки в підконтрольні уряду райони за соціальною допомогою.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»