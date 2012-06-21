Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Наразі на Луганщині одним із проблемних питань для бізнесу залишається обмеженість фінансових ресурсів на розвиток підприємства та досить високі відсоткові ставки за банківськими кредитами. Такі дані має голова ради підприємців при облдержадміністрації Михайло Івонін. Саме це питання обговорювалося під час робочої зустрічі з питань кредитування інвестиційних проектів суб’єктів малого та середнього підприємництва Луганської області.
Керівники банківських установ кажуть про реалізацією спеціальних програм щодо фінансування малого та середнього підприємництва. А підприємці – про проблеми, з якими стикається бізнес при отриманні кредитів.
Зі свого боку обласна влада у минулому році вперше запровадила механізм фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва у вигляді часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, отриманими у банках на реалізацію проектів.
За словами директора обласного департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Сергія Медведчука, цьогоріч на таку підтримку заплановано виділити з обласного бюджету 2 мільйони гривень.
До того ж у вересні розпочне працювати Програма з відновлення фінансування інвестиційних проектів малих і середніх підприємств на Сході України у рамках проекту «Підтримка Європейського Союзу для Сходу України», що реалізується Німецьким державним банком розвитку (KfW) через Німецько-Український Фонд (НУФ).
Активні підприємці, котрі працюють у «білому полі» зможуть скористатися запропонованою допомогою.