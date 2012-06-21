Лише у квітні цього року у клінічній лікарні швидкої допомоги міста Львів було створено відділення трансплантації, відділення кардіохірургії, решту відділень, які регулюють питання трансплантології. І за цей час тут уже зроблено чотири трансплантації нирок і одну трансплантацію серця. Лікарня дуже потужно розвивається в напрямку надання такої високоспеціалізованої медичної допомоги. Таку заяву під час онлайн брифінгу в межах робочої поїздки до Львова зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, це вкладається в стратегію МОЗ, згідно з якою через 2–3 роки Україна матиме трансплантаційну незалежність. Щоб люди не шукали допомоги по світу, в Україні створюються умови для таких операцій, адже в нашій державі лікарі здатні проводити різні види трансплантацій.
У межах візиту міністр відвідає Львівську обласну клінічну лікарню, яка має потужності для трансплантацій, а також Львівський регіональний онкологічний лікувально-діагностичний центр, аби поспілкуватися з фахівцями, як далі рухати реформу.
А під час зустрічі з керівництвом міста Максим Степанов, зокрема, говоритиме про активізацію імунізації населення. «У цілому по Україні на 27% знижено показники вакцинації і Львівщина – в актирекордсменах. Потрібно дотримуватися Національного календаря щеплень, адже МОЗ не вносило жодних змін до нього. Під час жорсткого карантину не було можливості робити щеплення, але зараз слід надолужити втрачений час», – зауважив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»