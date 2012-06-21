У Львові вчора розпочали публічні «Фройдівські читання». Досі їх організовували лише у Відні та Вашингтоні. Дозвіл на проведення такого заходу у Львові, як поінформували в прес-службі міської ради, вдалося отримати від Міжнародного фонду імені Зиґмунда Фройда лише після багаторічних перемовин. Зважили на здобутки міста у розвитку психоаналізу в Україні та, звісно ж, на українське коріння всесвітньовідомого психолога й невролога. Адже, як відомо, його батьки походили із Західної України: тато – з Тисмениці (нині – Івано-Франківської області), а мати – з міста Броди, що на Львівщині.
«Фройдівські читання» розпочав Львівський психоаналітичний інститут ментального здоров’я. Захід відбувався у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка.