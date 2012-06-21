Місто Лева відкрило новий авіарейс. Цього разу – до лондонського аеропорту Лутон. Ця подія стала продовженням розширення співпраці Wizz Air з Міжнародним аеропортом «Львів» ім. Данила Галицького. Варто нагадати, що в березні нинішнього року ця авіакомпанія відкрила відразу три нових маршрути зі Львова, а саме до німецького Дортмунда та до польських міст Катовіце і Гданськ.
Тепер ось українське місто налагодило повітряне сполучення також із столицею Великобританії. Як повідомили в прес-службі міськради, на першому рейсі на приліт було 173 пасажири, а на відліт – 179 осіб. Тричі на тиждень (у вівторок, четвер, суботу) виконуватимуть рейси. Вартість перельоту в один бік становитиме орієнтовно від 659 гривень.
Упродовж двох років Міжнародний аеропорт «Львів» працював над тим, аби з’єднати повітряним мостом місто Лева та Лондон. Зрештою, новий рейс можна вважати відновленням старого. Адже авіакомпанія Wizz Air здійснювала вже польоти за цим напрямком, але 2009 року його закрили.