Львівська міська рада підтримала електронну петицію про відмову від маршрутних таксі впродовж п’яти років та переходу на електротранспорт та багатогабаритні автобуси. За таке рішення проголосували 47 депутатів.
Як відомо, 21 січня 2018 року на порталі e-dem.in.ua – Єдина система місцевих петицій – було зареєстровано електронну петицію під назвою «Вимагаємо відмовитися від маршруток і перейти на електротранспорт і зручні автобуси». Автором петиції є Анна Меленчук. 29 січня петиція набрала необхідні для її розгляду 500 голосів, тому сьогодні її винесли на сесію Львівської міської ради.
Також в петиції наголошується на необхідності забезпечити весь громадський транспорт пандусами і спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю, а також встановити на зупинках електронні табло з часом прибуття транспорту.
На підставі цієї постанови міська рада повинна підготувати дорожню карту з вирішення питань, які є в електронній петиції, і представити її на розгляд депутатів на наступному сесійному засіданні, а також визначити відповідний орган в міській раді, який буде цим займатися.
Як зазначив «Урядовому кур’єру», експерт із транспорту Станіслав Гвоздіков, таке рішення міської ради Львова може лише вітати: «Тепер приватні перевізники підуть геть зі Львова в інші міста України. Проте досвід львів’ян можуть перейняти й інші міськради. Влада «столиці Західної України» повинна тепер скерувати фінансування на закупівлю багатогабарітного міського транспорту. Взагалі я вважаю, що в центрі міст, як це відбувається в Європі, повинен їздити великий транспорт (включаючи трамваї та тролейбуси), а на переферії — невеликі автобуси».