Фестиваль класичної музики LvivMozArt-2019 відбувся втретє. Його організатори під керівництвом артдиректорки знаної української диригентки Оксани Линів запропонували насичену програму 25 заходів на 10 різних локаціях. Цьогорічна тема — «Музика та література». 125 років тому в місті Броди тепер Львівської області на білий світ прийшов Йозеф Рот, відомий німецькомовний публіцист і письменник. 80 років тому він відійшов у вічність. Такій подвійній даті організатори фестивалю приурочили перший великий концерт пам’яті Йозефа Рота. Місцем для його проведення обрали, звісно ж, Броди, руїни тутешньої синагоги.

Під диригуванням арт директорки фестивалю Оксани Линів атмосфера заходів була неймовірною. Фото з сайту city-adm.lviv.ua

Фестивальні заходи відбувалися не тільки у звичних приміщеннях, наприклад Львівському національному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. От опера-реквієм IYOV українського режисера Влада Троїцького, яка очолила світову топдесятку, прозвучала у трамвайному депо! У дворику міської Ратуші тріо з Австрії представляло мелодії й культуру міста Грац. На всіх фестивальних заходах виступали найкращі українські та світові музиканти, виконавці. Варто назвати Сусанну Чахоян, Сергія Магеру, Ірину Житинську, Олександра Шульца, а також південноафриканську оперну співачку Пумезу Мацікізу, американського митця Абраама Броди, кіноакторку Сунні Меллез. Із колективів — насолодилися грою чи співом Львівської хорової капели «Дударик», Баварського молодіжного та Молодіжного симфонічного оркестрів України.

Публіку підкорює таїландський тенор Нуттапорн Тамматі. Фото з сайту tvoemisto.tv

Програма фестивалю була насичена, крім концертів, різними перформансами, презентаціями, камерними вечорами, виставками. Разом з фундацією Моцартеум з австрійського міста Зальцбурга у співпраці із львівськими національними галереєю мистецтв ім. Б. Возницького та бібліотекою ім. В. Сте­фаника створили експозицію до 300-річчя Леопольда Моцарта. Тут репрезентували листи Моцартів, портрети, художню графіку, музичні інструменти ХІХ століття, першодруки історичних видань, інші експонати.

Про дітей організатори також подбали. MozArtKids запросив хлопчиків і дівчаток у концертну подорож з Моцартом до Праги. Два молодіжні оркестри (Баварський та симфонічний з України) мали концерт-зустріч «Чарівний перстень Вольфганга». Фестиваль завершили великим концертом у Львівській опері. Прозвучали кантата «Перший весняний день» Франца Ксавера Моцарта та симфонія №9 Людвіга ван Бетховена.