Фестиваль класичної музики LvivMozArt-2019 відбувся втретє. Його організатори під керівництвом артдиректорки знаної української диригентки Оксани Линів запропонували насичену програму 25 заходів на 10 різних локаціях. Цьогорічна тема — «Музика та література». 125 років тому в місті Броди тепер Львівської області на білий світ прийшов Йозеф Рот, відомий німецькомовний публіцист і письменник. 80 років тому він відійшов у вічність. Такій подвійній даті організатори фестивалю приурочили перший великий концерт пам’яті Йозефа Рота. Місцем для його проведення обрали, звісно ж, Броди, руїни тутешньої синагоги.
Фестивальні заходи відбувалися не тільки у звичних приміщеннях, наприклад Львівському національному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. От опера-реквієм IYOV українського режисера Влада Троїцького, яка очолила світову топдесятку, прозвучала у трамвайному депо! У дворику міської Ратуші тріо з Австрії представляло мелодії й культуру міста Грац. На всіх фестивальних заходах виступали найкращі українські та світові музиканти, виконавці. Варто назвати Сусанну Чахоян, Сергія Магеру, Ірину Житинську, Олександра Шульца, а також південноафриканську оперну співачку Пумезу Мацікізу, американського митця Абраама Броди, кіноакторку Сунні Меллез. Із колективів — насолодилися грою чи співом Львівської хорової капели «Дударик», Баварського молодіжного та Молодіжного симфонічного оркестрів України.
Програма фестивалю була насичена, крім концертів, різними перформансами, презентаціями, камерними вечорами, виставками. Разом з фундацією Моцартеум з австрійського міста Зальцбурга у співпраці із львівськими національними галереєю мистецтв ім. Б. Возницького та бібліотекою ім. В. Стефаника створили експозицію до 300-річчя Леопольда Моцарта. Тут репрезентували листи Моцартів, портрети, художню графіку, музичні інструменти ХІХ століття, першодруки історичних видань, інші експонати.
Про дітей організатори також подбали. MozArtKids запросив хлопчиків і дівчаток у концертну подорож з Моцартом до Праги. Два молодіжні оркестри (Баварський та симфонічний з України) мали концерт-зустріч «Чарівний перстень Вольфганга». Фестиваль завершили великим концертом у Львівській опері. Прозвучали кантата «Перший весняний день» Франца Ксавера Моцарта та симфонія №9 Людвіга ван Бетховена.