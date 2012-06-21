18 років тому у Львові на летовищі «Скнилів» сталася одна з найбільших трощ під час авіаційного святкування. Тоді винищувач СУ-27 упав прямо на глядачів, які зібралися на відзначення ювілею одного з авіакорпусів Військово-повітряних сил України. Загинули 77 людей, у тому числі 28 дітей, постраждали майже 250 осіб.
Учора, у сумну річницю Скнилівської трагедії, у Львові пошанувати загиблих зібралися рідні, близькі, друзі, чимало мешканців міста. У капличці Всіх святих українського народу, яку з роками звели біля аеродрому, відправили Богослужіння. Панахиду священнослужителі відслужили на місці, де 18 років тому сталася трагедія, про яку тепер нагадує пам’ятний знак. Його духовні особи окропили. Потім до підніжжя цього меморіального знаку, а також могил лягли живі квіти.
У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що нинішнього, як і впродовж минулих років, родинам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі виплатять по дві тисячі матеріальної допомоги. Її цьогорічного липня отримають 57 осіб.
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»