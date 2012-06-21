Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Ще один острівець інклюзивного простору з’явився у Львові. У міському Стрийському парку відкрили сенсотеку. Тепер тут можна не тільки розгорнути та прочитати улюблену книгу, а й провести дозвілля. Заклад цілком доступний для людей з інвалідністю: тут подбали про відповідне облаштування, технічне забезпечення, організацію спільних заходів.
У сенсотеку перетворили вісімнадцяту львівську бібліотеку. Чотири роки тому почали втілювати цей проєкт. Тут капітально відремонтували приміщення, дах, фасад будівлі. На ремонт, за інформацією пресслужби міської ради, виділили понад 4,5 мільйонів гривень. Сотні тисяч гривень витратили також на виготовлення нових меблів, технічне оснащення сенсотеки. Придбали й спеціалізовану техніку — принтер і відеозбільшувач для читання шрифтом Брайля.
У пресслужбі міської ради також повідомили, що зараз у Львові ремонтують чотири книгозбірні. У вересні мали б урочисто відчинити двері Спільнобібліотеки.