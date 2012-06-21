2016 року в США зародилася ініціатива відзначення Світового дня ділової гостинності. Його ідея криється у підкресленні реального впливу ділових зустрічей, конференцій, конгресів, виставок, інших відповідних заходів на економіку планети. Львів нинішнього квітня вперше вирішив організувати з цієї нагоди святкування й провів у Будинку вчених атмосферний вечір у стилі українського ретро «Бізнес починається із зустрічі!». На захід гості прийшли навіть у вбранні в стилі 30-40-х років минулого століття. Знайомства та спілкування, як інформує прес-служба міської ради, тривали під вінілову музику та кавери на українські шлягери у живому виконанні.
Як зазначали на заході, торік у Львові відбулося майже 400 конференцій. Тож таким святкуванням Світового дня ділової гостинності організатори прагнули «підкреслити особливу цінність конференц-індустрії для міста та світу, її реальний вплив на економіку й долученість Львова до глобальної індустрії». А ще, аби кожен міг поспілкуватися, на атмосферному вечорі окреслили тему дискусії «Як нанести Львів на мапу європейської ділової гостинності».