Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



14 жовтня відзначатимемо Покрову Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва та 78-у річницю створення Української повстанської армії. З цієї нагоди нинішнього року Львів вирішив не обмежуватися лише одним днем святкування.

Упродовж тижня триватимуть розмаїті просвітницькі заходи й подяки українським Героям. І розпочнуть їх уже цієї суботи. Зранку в парку «Високий Замок» АТОвці та їхні родини в межах акції «Дихай, місто» разом з представниками місцевої влади та львів’янами висаджуватимуть дерева. А вже після обіду організують бізнес-форум ветеранів, на який зійдуться учасники бойових дій, які зайнялися підприємництвом. Братимуть участь і львівські підприємці, які готові працевлаштовувати учасників АТО/ООС. У надвечір’я, зважаючи на всі карантинні вимоги, відбудеться за участю відомих в Україні гуртів концерт Veterans Strong Party-2. Ветерани матимуть змогу побувати на такому дійстві безкоштовно, а для решти ж охочих мешканців і гостей міста вхід буде платний, ці кошти перерахують відтак на лікування воїнів у Львівському військовому шпиталі.

У День захисника України вирішили започаткувати нову традицію й урочисто підніматимуть прапор у мікрорайоні Сихів. Кажуть, що це, напевно, буде один з найвищих стягів у місті Лева. Безперечно, цього дня учасники бойових дій помоляться в гарнізонному храмі Святих апостолів Петра та Павла. Організують в обласному центрі також виставки, в тому числі військової техніки. Триватимуть і численні концертні виступи.

Протягом тижня в місті організовуватимуть акцію «Дні захисників України», під час якої крамниці, різні заклади та установи подбають про знижки на товари та послуги для ветеранів війни й родин загиблих Героїв. Звісно ж, управління соціального захисту міської ради виплатить одноразову допомогу з нагоди свята тим, хто отримав інвалідність внаслідок війни, а також учасникам бойових дій, вдовам ветеранів і політв’язнів.