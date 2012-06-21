Сьогодні у Львові розпочинають активний велосезон. Громадська організація «Львівська асоціація велосипедистів» зініціювала акцію «Весняний день велосипедом на роботу». Її партнером став громадський велопрокат «Nextbike Україна».
Задля демонстрації переваг велосипеда в пересуванні містом організатор заходу ще завчасу закликав львів’ян їхати на роботу, навчання чи в інших справах не автівкою чи іншим транспортним засобом, а саме ровером. Значення ініціативи полягає й у тому, щоб стимулювати працедавців створювати кращі умови для працівників, які хочуть їздити на велосипеді.
Почати ж акцію запланували з велосніданку. Примітно, що його впродовж години організовуватимуть безпосередньо на центральній площі Ринок.