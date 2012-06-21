У смт. Запитів Кам’янко-Бузького району на Львівщині вчора відкрили дахову сонячну електростанцію. Її потужність – 500 кВт. Запланована орієнтовна кількість вироблення електроенергії на рік – майже 549 945 кВт/год.
Як інформує прес-служба ОДА, запустили першу чергу цієї сонячної електростанції. 1880 панелей розмістили на шести дахах ВАТ «Львівська товарно-сировинна фірма «Львівресурси». Задля її спорудження залучили інвестиції – понад 14 мільйонів гривень.
Узагалі ж це восьмий проект щодо сонячних електростанцій, який втілюють на Львівщині. Загальна потужність усіх СЕС складає майже 28 МВт. Про це нагадав на урочистостях у Запитові перший заступник голови облдержадміністрації Ростислав Замлинський. І додав, що на території області діють ще дві міні-гідроелектростанції, також вітрові електростанції, загальна потужність яких майже 50 МВт. Встановлюють і приватні сонячні електростанції в домогосподарствах. Нинішнього року на Львівщині мають намір відкрити ще чотири СЕС, низку нових вітрових електростанцій.