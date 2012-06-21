Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Своєрідним географічним трикутником можна вважати виставку світлин, що відкрилася в мистецькій галереї BureauArt у Сумах.
Близько 40 фотографічних робіт зафіксували миттєвості життя у місті Лева, авторами яких стали студенти першого року навчання за напрямком «Візуальні мистецтва» та «Графіка» факультету мистецтв Радомського технологічно-гуманітарного університету імені К. Пуласького (Польща). А ознайомитися зі світлинами можуть не тільки жителі, а й гості обласного центру над Пслом, яких у літні дні тут особливо багато.
За оцінкою спеціалістів, це свого роду хроніка міста у різноманітних проявах та аспектах.
Якщо одна частина світлин присвячена будням жителів Львова і об’єднує різнопланові міські фрагменти, то інша – під назвою «Портрет і акт» –роботи, виконані в умовах фотостудії, де увага акцентується на грі світла і тіні, прозорості і чіткості, тобто, превалює сам процес зйомки як мистецький процес.
Ця міжнародна виставка продовжила серію чотирьох попередніх вернісажів, що відбулися в Сумах останнім часом. Але тоді переважали графічні роботи, а зараз «господарюють» світлини, які дають можливість поринути у львівську ауру через фотоб’єктиви молодих польських митців.