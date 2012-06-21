«Їду у трамваю, ґазету читаю, бувай ми здорова, я тебе не знаю», – співали колись львівські батяри. Теперішні хлопці з міста Лева теж можуть проїхати на електротранспорті зупинку свого побачення чи зустрічі, зачитавшись або захопившись інформацією на власних смартфонах. Адже комунальне підприємство «Львівелектротранс» подбало про встановлення спочатку в трамваях, а відтак – і у тролейбусах безкоштовного Wi-Fi.
Як повідомили в прес-службі міської ради, встановлення Wi-Fi модемів львівській скарбниці нічого не коштує. Цим перейнялася компанія «eWiFi», з якою «Львівелектротранс» уклав угоду про взаємну співпрацю. Вигода фірми радше в тому, що під час під’єднання до мережі транслюватимуть 10-секундне рекламне повідомлення. Точка доступу буде у межах вагону та автоматично пропонуватиметься пасажирам. Компанія гарантує Wi-Fi за технологією LTE зі швидкістю до 4 мб/с для кожного клієнта. Якщо навіть всі пасажири враз почнуть борознити всесвітню павутину, то це не вплине на швидкість. Всі вагони із Wi-Fi позначені наклейками з відповідним знаком.