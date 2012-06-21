Персональна виставка робіт гуцульської художниці Параски Плитки-Горицвіт відкрилася у Місті Лева в домі Франка.
«Творчий доробок Параски Плитки-Горицвіт складається з картин, ікон, витинанок, рукописних книг. Це була воістину унікальна людина, — каже директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз. — Її називають Гомером Гуцульщини. Була вона не лише художником, а й фотографом, письменником, народним філософом, етнографом, фольклористом, діалектологом».
Письменницький доробок Параски складається з 46 великих рукописних і друкованих на машинці книг по 500 сторінок кожна, а також десятків маленьких книжечок з її ілюстраціями в саморобних палітурках. Вона упорядкувала словник гуцульської говірки. Захоплювалася фотографією. З її світлин постають місцеві краєвиди, портрети односельців, зафіксовано й миті сільських буднів, проведення церковних обрядів. А ще Параска добре співала й грала на різних музичних інструментах, які сама виготовляла.