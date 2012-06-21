Проект «Нові можливості працевлаштування для людей з інвалідністю» вінницького центру «Поділля» передбачає відпрацювання моделі надання їм послуги соціального супроводу на робочому місці з метою збільшення кількості зайнятих людей цієї категорії на ринку праці. «Нові можливості» реалізуються в межах спільної Програми ПРООН, ВООЗ, та МОП «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні». Держава візьме на себе роль посередника у розв’язанні проблем, які можуть виникати між роботодавцями і людьми з інвалідністю. Так, для них ринок праці ставатиме більш доступним.
«Наша мета — збільшити кількість зайнятих людей з інвалідністю на відкритому ринку праці. Тому важливо відпрацьовувати нові ефективні механізми працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема у Вінниці, та поширювати кращі практики по всій країні як рекомендовані Міністерством соціальної політики», — зазначила під час презентації проекту заступник міністра соціальної політики Олександра Чуркіна.
Реабілітаційна установа «Поділля» ще торік застосовувала новий підхід у допомозі людям з інвалідністю в пошуку роботи — через соціальний супровід під час працевлаштування. Завдяки цьому всі 15 осіб успішно знайшли роботу. Надзвичайно важливе продовження здійснення супроводу безпосередньо на робочому місці, оскільки під час виконання трудових обов’язків виникає комплекс питань, які необхідно вирішувати: адаптації до робочого колективу, медіація конфліктів на робочому місці, психологічне консультування, пристосування робочого місця тощо.
«Наш досвід роботи доводить, що так само, як людям з інвалідністю необхідна допомога у пошуку роботи та в адаптації на робочому місці, їх роботодавцям необхідні консультації, як краще працювати з цією категорією працівників. Тож у межах проекту проводитимемо тренінги для цих категорій», — зазначив директор центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» Роман Штогрин.
На Вінниччині обласною комплексною цільовою програмою соціального захисту населення передбачено заходи із забезпечення доступності. За словами директора департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА Наталії Заболотної, вперше в області торік було запроваджено механізм замовлення соціальних послуг для людей з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів, зокрема надано 1620 послуг. КП «Вінницька транспортна компанія» має 66 автобусів з низьким рівнем підлоги, також проведено модернізацію 7 трамвайних вагонів для перевезення осіб, які користуються колісними кріслами. Проводять роботу з обладнання тролейбусів і автобусів зовнішніми звуковими інформаторами номера маршруту. В салонах рухомого складу міського електротранспорту встановлено електронні інформаційні табло для інформування осіб з порушеннями слуху. Облаштовують пандуси та інші допоміжні елементи на прибудинкових територіях. Департамент налагодив тісну співпрацю з інститутами громадянського суспільства в області, які займаються захистом прав та законних інтересів осіб з інвалідністю, зокрема відповідні громадські організації є членами дорадчих органів при обласній та районних державних адміністраціях.
«Ми щиро дякуємо нашим партнерам, оскільки для нас програма, яку за підтримки ПРООН та Міністерства соціальної політики реалізовуватиме центр «Поділля», дуже важлива. Ми робимо доступним наше середовище, щоб люди з інвалідністю були інтегровані в суспільство, мали змогу працевлаштуватися і жити повноцінно», — зауважила Наталя Заболотна.