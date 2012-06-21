Свою підтримку запровадженню накопичувального рівня пенсійного забезпечення підтвердив міністр соціальної політики Андрій Рева. При цьому він зауважує важливість ґрунтовного прорахунку всіх можливих ризиків. «Для збереження накопичень інвестиційний дохід має перевищувати рівень інфляції», — вважає міністр.
Отримати свої накопичення людина зможе лише через 20 років, тобто це жодним чином не вплине на рівень чинного пенсійного забезпечення.
Одним із дискусійних питань залишається форма власності накопичувального фонду. Позиція урядовця така: накопичувальний фонд має бути недержавним. Не слід на державу навішувати інвестиційні функції. Це має бути система недержавних фондів, а в людини — вибір. Безпеку цих фондів мають забезпечувати регулятори ринку: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Нацбанк, можливо, якийсь новий регулятор. «Але в будь-якому разі контроль за цими фондами має бути жорстким, інакше система не спрацює», — цитує слова урядовця прес-служба Мінсоцполітики.