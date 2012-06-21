У світі залишилося три білих носороги. Один із них смертельно хворий. Самець занадто старий, щоб стати батьком, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
У світі залишилося всього три північних білих носороги: дві самки і один самець. Однак носоріг на прізвисько Судан занадто старий, щоб стати батьком, і смертельно хворий. З його смертю з лиця планети може зникнути цілий вид.
Інфекція, що розвинулася на ногах тварини, є віковим захворюванням і, як вважають лікарі, не піддається лікуванню. І якщо тварина буде занадто страждати, медики змушені будуть вдатися до евтаназії.
Ці три білих носороги живуть у заповіднику Ол Паджет в Кенії. Тварин впродовж 24 годин на добу супроводжує збройна охорона, так як полювання на ріг носорога – бізнес більш прибутковий, ніж наркотики. У Африці і Азії до цих пір вірять, що ріг носорога володіє магічними властивостями.
Західний чорний носоріг вимер сім років тому. Інші п'ять різновидів знаходяться під загрозою зникнення.
Минулого року заповідник Ол Паджет організував збір пожертвувань (близько 9 мільйонів доларів), щоб продовжити рід північного білого носорога за допомогою екстракорпорального запліднення.
Але експерти стверджують, що навіть якщо вдасться домогтися появи на світло потомства, смертність може перевищити народжуваність.