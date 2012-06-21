Село Мачухи, що під Полтавою, відвідала делегація з представників Чернівецької та Запорізької областей. Мета візиту – перейняти досвід роботи однойменної об’єднаної територіальної громади. Мачухівський сільський голова Валерій Білокінь сподівається, що візит стане початком міжмуніципального співробітництва.
«Обмін досвідом між громадами – це запорука розвитку кожної громади. Делегація зорієнтована на роботу з громадськими організаціями, в цьому ми в авангарді. У нас є організації, які займаються розвитком громади незалежно від самоврядування. Наше завдання – зробити так, щоб влада і громадськість робили це пліч-о-пліч», наголосив він.
Представницю Чернівеччини, голову Мамаївської ОТГ Наталію Катрюк цікавить міжмуніципальне співробітництво між громадами: «Місцеве самоврядування зазнає значних змін і дуже швидкими темпами йде вперед, — говорить вона. – Цікаво спостерігати, як новоутворені громади набирають обертів, вивчають нові можливості, залучають до цього всіх жителів громади і визначають напрямки, по яких будуть іти. Це можуть бути різні тематики: поводження з твердими побутовими відходами, нові громадські організації, створення нормальних життєвих умов для громад. Ми приємно здивовані, що Мачухівська громада має великі власні надходження. Бо те, як громада розвиватиметься, залежить від її фінансової спроможності. І кожна громада сама обирає, як ці кошти заробити.
Гості відвідали одну з родзинок Мачухівської громади – олійницю та музей олії. Там вони, за словами голови Комишзорянської ОТГ Ігоря Гнатуші, були приємно вражені побаченим.
Це не перша делегація у Мачухівську громаду. У березні, з метою вивчення досвіду, в них побували представники луганських громад.