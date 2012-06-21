Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чергову спортивну перемогу на світовому рівні здобув відомий шаховий композитор Микола Колесник із селі Грузьке Кролевецького району на Сумщині.
50-річний маестро 64-х клітинок зайняв перше місце у змаганнях на VII Кубок світу з шахових задач у номінації «кооперативний мат».
Микола Іванович – спортивна гордість Сумщини і України. Він удостоєний звань майстра ФІДЕ, України, міжнародного майстра, у його активі низка блискучих перемог як на всеукраїнському, європейському, так і світовому рівнях.
Шахами захопився ще в семирічному віці, причому відразу до душі припали шахові композиції. А вже у дорослому віці сам почав складати задачі, зокрема, за порадою і під орудою відомого українського шахового композитора Володимира Арчакова.
Микола Колесник автор більше 800 задач, з яких 235 надруковані у вітчизняних альбомах, а 51 – в альбомах ФІДЕ.
Удостоєний відзнаки «Гордість шахового спорту Сумської області та України».